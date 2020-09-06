"ABD, Assange'ı hapishanede gömecek"
Wikileaks’in kurucusu Jullian Assange için İngiltere ile ABD arasında iade çalışmaları başlatıldı. Assange’ın eşi Stella Morris ise, Assange'ın iade edilmesi halinde ABD'de göstermelik bir duruşmaya çıkacağını ve daha sonra müebbet hapse çarptırılacağını ileri sürdü.
WikiLeaks'in kurucusu ve ABD'nin gizli belgelerini sızdıran Julian Assange, ABD'ye iade edilmek üzere çalışmaların başladığı ifade edildi.
Assange'in yarın İngiltere'deki duruşmaya online olarak katılacağı belirtildi.
Mahkeme, Assange’ı ABD'ye iade etmesi halinde 175 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.
Oda TV'de yer alan habere göre, Assange’ın eşi Stella Morris (37) konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Assange’ın ABD’ye iade edilmesi halinde oğullarının babalarını göremeyeceğini belirtti. Assange'ın iade edilmesi halinde ABD'de göstermelik bir duruşmaya çıkacağını ve daha sonra müebbet hapse çarptırılacağını ileri sürdü.
Morris, "ABD, Assange'i hapishanede gömecek" dedi.
Video Haberler
- KPSS’ye geç kalınca kapıyı yumrukladı
- Rus yapımı roket askerin omzunda patladı
- KPSS Sınavı'na geç kalan adaylar kapıda kaldı
- Normalleşme anlaşması şaşkınlığı kamerada
- Minibüs şoförünün polisten kaçma anı kamerada
- İlk defa karşılaştılar! Tam 3 bin yıllık
- Sapık şeyhten cennet vaadi! Dikkat çeken FETÖ detayı
- Irkçı saldırıya uğrayan işçilerden kan donduran ifadeler
- Emniyet müdüründen maskesiz yurttaşa: Bin TL fazla çek”
- Gazeteci Müyesser Yıldız için 15 dakikalık susma eylemi