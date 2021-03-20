ABD Büyükelçisi: "S-400 kararı bizim için yasal gereklilik"

20 Mart 2021 Cumartesi, 04:38

Ankara’yı ikna arayışındaki Biden yönetiminin Avrupa Birliği (AB) ile işbirliği üzerinden hareket etme politikası da dikkat çekiyor. ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield dün İstanbul’da bir grup gazeteciyle bir araya gelirken ana gündem başlığı yine S-400’dü. Satterfield, S-400’lere ilişkin ABD Kongresi’nin aldığı kararı, yönetimin yaptırım adımını hatırlatırken Türkiye’nin Rusya’dan ister S-400 çerçevesinde isterse başka bir askeri anlaşma, savunma sistemi teçhizatı sevkiyatı yapması durumunda ilişkilerin daha zora gireceği mesajı verdi. ABD’nin daha güçlü bir yaptırım kararı verebileceği çıkışı yaptı. “Türkiye’nin S-400’e sahip olmaması” yönündeki Washington tezini yineleyen Satterfield, Türkiye-ABD ilişkilerinde bakışın stratejik müttefik, NATO ortağı olduğunu söyledi.

‘ABD-RUSYA ARASINDA STRATEJİK KONU’

Türkiye için kendi bölgesi ve ötesinde önemli bir ülke nitelemesinde bulundu. S-400 kararının kişisel değil, Kongre’de alınan yasal bir gereklilik olduğuna değindi. Bunun sadece ABD-Türkiye ilişkileri açısından değerlendirilemeyeceğini kaydeden Satterfield, “Bu ABD-Rusya arasındaki stratejik bir konu” dedi. ABD-Türkiye arasında görüş birliğinde olunan konuların ayrılıklardan daha fazla olduğu vurgusu da dikkat çekti.

Biden yönetiminin Transatlantik ilişkilerine önem verdiğini söyleyen Satterfield, bu çerçevede AB ile Ankara hattındaki gerilim hakkında da konuştu. Doğu Akdeniz krizinde son dönemde Türkiye-Yunanistan arasında yeniden başlayan öngörüşmelerden, iki ülke dışişleri bakanlarının buluşacak olmasından memnuniyet duyduklarını kaydetti. Bu gelişmelerin gerek Washington gerekse Brüksel cephesinde pozitif ilerlemeler olarak görüldüğüne işaret etti. Görüşmelerin taraflar arasındaki zorlu konuları hemen çözmesini beklemediklerini ancak diyaloğun gerilimi azaltacağını dile getirdi.

ABD’nin Ankara-Brüksel arasında güçlü ilişkiler konusunu desteklediğini ifade etti. AB ile Türkiye’nin ekonomik, güvenlik konularında işbirliğinin önemi vurgusu dikkat çekti. Gümrük Birliği, göçmen anlaşmalarına atıf yaptı.

Ayrıca Satterfield, Türkiye’de demokratik değerlerle, özgürlük, sivil haklarla ilgili kaygılarının sürdüğünü, bu konuyu daha önce de dile getirdiklerini belirtti. LGBTİ’lere yönelik nefret söylemlerine, Osman Kavala davasına, HDP’ye yönelik milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması, partinin kapatılması adımlarına da atıf yaparak endişelerini yineledi.

Satterfield’in açıklamaları, gelecek hafta AB zirvesi öncesinde Ankara-Brüksel hattında hızlanan görüşme trafiğiyle aynı döneme geldi. Biden yönetimi, Transatlantik ilişkilerin onarılması söylemini doldururken AB-Türkiye arasındaki gerilimi azaltarak kendi açısından da en azından Rus S-400’lerde şu anki tabloyu bir adım ileriyle götürmeden dondurarak Rusya’ya karşı stratejik eksen oluşturma hamlesine girmiş görünüyor.