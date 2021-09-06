ABD Dışişleri Bakanı Blinken’den Katar ziyareti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Katar ve Almanya’daki Ramstein Hava Üssü’nü ziyaret etmek üzere Washington’dan ayrıldı.

DHA
06 Eylül 2021 Pazartesi, 09:21
ABD Dışişleri Bakanı Blinken’den Katar ziyareti
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Sosyal medya hesabından ziyaretlerine ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, “ABD vatandaşlarının, Afganların ve Afganistan'dan tahliye edilen diğer kişilerin güvenli bir şekilde geçişine sağladıkları olağanüstü destek için Katarlı ve Alman dostlarımıza şahsen teşekkür etmek üzere Doha, Katar ve Ramstein, Almanya'ya gidiyorum” dedi.


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