ABD Hazine Bakanı Janet, Kongre'ye seslendi: En olası sonuç, Ekim ayında nakdin tükenmesidir
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, yaptığı açıklamada orçlanma sınırını ele alması için Kongre'ye çağrı yaptı. Yellen, "En olası sonuç, Ekim ayında nakdin tükenmesidir" dedi.
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Hazine'nin federal hükümeti geçici olarak finanse etme tedbirlerinin daha ne kadar süreceğinin belirsiz olduğunu belirterek, ABD hükümetinin borçlanma sınırını ele alması için Kongre'ye tekrar baskı yaptı.
Yellen, senatörlere hitap ettiği metinde, "En olası sonuç, Ekim ayında nakdin ve olağanüstü tedbir (fonlarının) tükenmesidir" diye belirtti.
NE OLMUŞTU?
ABD'de sık sık sorun haline gelen federal borç limiti daha önce 2011 yılında da dolmuştu. Uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's bu gelişmenin ardından ABD'nin notunu tarihte ilk kez en yüksek seviye olan "AAA"dan "AA+"ya düşürmüştü. Fitch Ratings ise ülkenin notunu negatif izlemeye almıştı. Kongre, borç limitini 2 Ağustos 2011'de artırarak krizin daha fazla derinleşmeden sonlanmasını sağlamıştı.
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