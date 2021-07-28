ABD Mahkemesi Türkiye'nin itirazını reddetti

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 12:11

ABD'nin başkenti Washington DC'deki bir federal temyiz mahkemesi, Erdoğan'ın korumalarına açılan davanın mağdurlar adına ilerlemesine izin vererek, bölge mahkemesinin geçen yılın şubat ayında verdiği, Türkiye'nin Yabancı Egemen Dokunulmazlıklar Yasası uyarınca dokunulmazlık hakkına sahip olmadığı yönündeki kararını oybirliğiyle onayladı.

Mahkemenin mütalaası, "Korumalar tarafından kullanılan aşırı gücün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı korumak için bir güvenlik önlemi olarak kabul edilemeyeceğini" ifade eden Hakim Karen Lecraft Henderson tarafından yazıldı.

Henderson açıklamasında, "Sergilenen davranışın doğası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı korumakla makul bir şekilde ilintili değildi" ifadelerine yer verdi.

Henderson açıklamasının devamında, "Türk güvenlik biriminin eylemleri bazı durumlarda haklı olabilir, ancak bu dava kapsamında güvenlikle ilgili politikalarla makul bir şekilde temellendirildiği söylenemez ve bu nedenle isteğe bağlı istisna kapsamına girmez" ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

16 Mayıs 2017'deki ABD ziyareti sırasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protesto etmek isteyen bir grup, Türkiye'nin Washington büyükelçiliği önünde toplanmış, olay sırasında orada olan hükümet yanlısı bir grup da protestoculara müdahale etmiş ve çıkan arbedeye Erdoğan'ın korumaları da karışmıştı. Olaylarda 11 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Olayın ardından ABD, Türkiye'ye resmi şikayette bulunmuş ve Türk güvenlik görevlilerinin kavgaya karıştıklarını doğrulamıştı.

Türk Büyükelçiliği yetkilileri ise protestocuların Erdoğan'ı desteklemeye gelenleri tahrik ettiğini ve grubun kendilerini savunmak için karşılık verdiklerini söylemişti.