ABD merkezli Citigroup'tan Türkiye kararı

08 Haziran 2021 Salı, 10:21

Citigroup, Türkiye'deki aracılık birimini kapatacağını ve bu ülkeye bağlı müşterilerine Londra'dan hizmet vereceğini açıkladı.

Bloomberg HT’nin aktardığına göre, Citigroup'tan yapılan açıklamada, az sayıda personeli etkileyecek olan hareketin bölgeden uzaklaşmayı yansıtmadığı ifadelerine yer verildi. Açıklamada, 'iş stratejimizin düzenli olarak gözden geçirilmesinin bir parçası olarak, Citi'nin Londra'daki bölgesel merkezinden Türk hisse senedi alım satım faaliyetlerini yönetme kararı alındı' denildi.

Kurumun yerel bankacılık birimi Citibank A.Ş. aracılığıyla 45 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiği Türkiye'de varlığını sürdüreceği de vurgulandı.