ABD Sağlık Bakanı: Salgını yavaşlattığımız devir kapanıyor

29 Haziran 2020 Pazartesi, 10:22

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, CNN televizyonunda Jake Tapper'ın sunduğu "State of Union" programında, ülkedeki Covid-19 salgınına ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.

Özellikle güney ve batı eyaletlerde vaka sayılarının hızlı şekilde arttığına işaret eden Azar, "Ülke şu anda birkaç ay önce pandeminin zirve yaptığı dönemden farklı bir durumda. Aşı ve tedavi çalışmaları ilerliyor ancak salgının yayılmasını yavaşlattığımız devir kapanıyor." ifadesini kullandı.

'NORMALLEŞME' SAVUNMASI

Herkesin sorumluluk alarak maske ve sosyal mesafe kurallarına itaat etmesi gerektiğinin altını çizen Azar, vakaların ülkedeki "normalleşme" sürecine bağlı olarak artışa geçtiği iddialarını da yanıtladı.

Birgün'de yer alan habere göre Azar, "Vakaların artmasının nedeni normalleşme değil. Birçok eyalette normalleşme sürecine henüz çok yeni başlayan topluluklarda bile vakalar artıyor. Vakaların artış nedenini derinlemesine incelemeliyiz ancak şurası kesinki kendi davranışlarımıza dikkat etmeli, sosyal mesafeyi koruduğumuz ve maske taktığımızdan emin olmalıyız." diye konuştu.

VAKA SAYISI 2,5 MİLYONU GEÇTİ

ABD'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 488 artarak 128 bin 161'e yükseldi. Dünyadaki Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 42 bin 935 artarak 2 milyon 597 bin 383'e ulaştı.



Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 1 milyon 319 bin 274 vakayla Brezilya, 634 bin 437 vakayla Rusya ve 537 bin 957 vakayla Hindistan izliyor.

