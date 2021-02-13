ABD tarihinin en iyi ve kötü başkanları seçildi
ABD’de yapılan bir ankete göre ülkenin gelmiş geçmiş en kötü başkanı Donald Trump seçildi. En iyi başkanı ise Barack Obama oldu.
Araştırma şirketi YouGov ve Economist tarafından bin 500 ABD’li yetişkinin katılımıyla düzenlenen anket sonuçlarına göre, ülke tarihinin gelmiş geçmiş en iyi başkanı Barack Obama olurken, en kötüsü ise Donald Trump seçildi.
Katılımcıların yüzde 46’sı en kötü başkan olarak Trump’ı, yüzde 24’ü ise Obama’yı seçti. ABD tarihinin en iyi başkanı olarak Obama yüzde 18 ile listenin başında yer alırken, onu yüzde 17 ile Abraham Lincoln izledi.
‘KONGRE BASKININ SORUMLUSU TRUMP’
Ankete katılanların yüzde 43’ü Kongre’de 6 Ocak’ta gerçekleşen baskının sorumlusu olarak eski ABD Başkanı Trump’ı gösterirken, yüzde 30’u ise Trump’ın sorumlu olmadığını belirtti.
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