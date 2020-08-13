ABD: Trump ve Erdoğan Libya'da askerden arındırılmış bölgeyi ele aldı
Trump ile Erdoğan’ın, Libya'nın merkezinde askerden arındırılmış bir bölge oluşturmak için atılacak gerekli adımları görüştüğü belirtildi.
ABD’nin Libya Büyükelçiliği sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayımlayarak, Donald Trump ile Recep Tayyip Erdoğan’ın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Açıklamada, Trump ve Erdoğan’ın Libya'nın merkezinde askerden arındırılmış bir bölge oluşturmak için atılacak adımları görüştüğü belirtildi.
Görüşmede yabancı güçlerin ve paralı askerlerin Libya'dan tamamen çekilmesini sağlamanın yolları da gündeme geldiği ifade edilirken, Trump ve Erdoğan’ın, Libya Ulusal Petrol Kurumu’nun hayati önem taşıyan çalışmalarına devam etmesini sağlama ihtiyacını vurguladığı belirtildi.
Trump ve Erdoğan arasındaki telefon görüşmesi ABD'nin Libya Büyükelçisi Richard Norland’ın dün Ankara’ya gerçekleştirdiği ziyaretin ardından geldi.
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