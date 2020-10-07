ABD: Türkiye'nin S-400'ü test edebileceği iddiasından dolayı son derece endişeliyiz

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemlerini test edebileceği açıklamasından dolayı son derece endişe duydukları belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
07 Ekim 2020 Çarşamba, 10:53
ABD: Türkiye'nin S-400'ü test edebileceği iddiasından dolayı son derece endişeliyiz
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Bakanlık sözcüsü, “Konudan haberdarız. Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemini satın almasına karşı çıkmaya gayretle devam ediyoruz. Ankara’nın S-400’ün kullanıma geçirilmesi konusunda çaba göstermeye devam ettiğine dair gelen bilgilerden dolayı da derin endişe duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Sputnik'te yer alan habere göre, S-400 satın alması nedeniyle Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasının, Washington’ın konuya ne kadar ciddi yaklaştığının işareti olduğunu belirten kaynak, şunları söyledi: “S-400 anlaşmasının ikili ve NATO ile ilişkilerin önünde büyük bir engel teşkil ettiğini, aynı zamanda olası CAATSA yaptırımları getirilmesi riski taşıdığını en üst düzeylerde vurgulamaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki üst düzey yetkililerin tutumumuzu anlayacağından eminiz.”

Türkiye’nin test atışları için S-400 füze savunma sistemini Sinop’a sevk ettiği haberleri basına yansımıştı.


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