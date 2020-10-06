S-400'ler Sinop'ta!
Türkiye'ye ait S-400 hava savunma sistemlerinin test için Sinop'a getirildiği bildirildi.
Ankara'dan yola çıktığı öğrenilen S-400 hava savunma sisteminin test için Sinop'a götürülürken yolda görüntülendi.
Türk Silahlı Kuvvetlerine(TSK) ait S-400'leri Samsun'dan geçerken vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.
S-400 konvoyu Sinop'a ulaşırken, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.
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