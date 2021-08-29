ABD'den terör örgütü YPG/PKK'ya 'üst düzey' ziyaret

29 Ağustos 2021 Pazar, 11:19

ABD’nin Suriye Büyükelçiliği Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Hood'un, terör örgütü YPG/PKK ile yaptığı görüşmede IŞİD'e karşı mücadele ve bölgenin istikrarına bağlılıklarını yinelediği duyuruldu.

Görüşmede Hood’un, terör örgütü üyeleriyle Suriye'nin kuzeyindeki durumu ele aldığı da belirtildi.

Joey Hood

İLK ZİYARETİ DEĞİL

ABD Dışişleri Müsteşar Vekili Joey Hood ve beraberindeki heyet, 17 Mayıs'ta da terör örgütünün temsilcileriyle Suriye'nin kuzeydoğusunda bir araya gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Hood'a Dışişleri Müsteşar Yardımcısı ve Suriye Özel Temsilcisi Vekili Bimee Cutrona, Suriye Temsilci Yardımcısı David Brownstein, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Irak ve Suriye Direktörü Zehra Bell'in eşlik ettiği belirtilmişti.

Sputnik'te yer alan habere göre, açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

"Müsteşar Vekili, ABD'nin IŞİD ile mücadele koalisyonundaki koordinasyon ve iş birliği, kuzeydoğu Suriye'deki istikrarın devamı ve IŞİD'ın kalıcı bir şekilde yenilmesini sağlamak için kurtarılan bölgelerde istikrar yardımlarının teslimi konusunda kararlı olduğunu yineledi."