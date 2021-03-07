Abdallar isyan etti: "Biz bu vatanın evladı değil miyiz?"

07 Mart 2021 Pazar, 10:00

Geçimlerini düğünlerde ve çeşitli etkinliklerde davul ve zurna çalarak sağlayan Abdallar, kurmak istedikleri siyasi partinin engellendiğini savundu.

Sorunlarının çözümü konusunda duyarsız kalındığını ileri süren 81 İl Davulcu Aşiretleri Derneği Başkanı Mahmut Karalar, bu yüzden siyasi parti kurma çalışması başlattıklarını ancak engel olunduğunu söyledi. “Doğuş Partisi’ni” kurmak istediklerini belirten karalar, “Doğuş Partisini kurmak istedik çünkü hiçbir belediyede, bir devlet dairesinde mecliste söz hakkımız yok. Ancak partimizi kurmamız da engellendi. Hiçbir parti siyasi faaliyetlerinde ne yazık ki bizleri düşünmedi. Hep ikinci sınıf görüldük” dedi.

Son genel seçimlerde AKP’nin Bursa’dan Suriyeli milletvekili adayı gösterdiğini ifade eden Karalar, Abdallara karşı ilgisiz olunduğunu savundu ve tepkisini şöyle dile getirdi:

“Geçen dönem Bursa'da AKP’nin 9. sırada Muhammed Erdoğan isimli Suriyeli milletvekili aday vardı. Kazanamazsa da sıralamada vardı. Peki biz bu vatanın evladı değil miyiz? Neden bizler yok görülüyoruz. Peki bizi görmüyorsanız neden siyasi parti kumamız engelleniyor. Yani devlet büyüklerimizden Abdal Aşiret toplumunu neden bu kadar görmüyod? Siyasi partilerin hepsine diyorum neden Abdal aşiret toplumundan bir tane temsilci yok. Peki bizi istemiyorsanız neden parti kurmamızı engelliyorlar? Türkiye bir bütündür ve eşittir bizler de söz hakkımızın olmasını istiyoruz. Bizle de insanız. Sorunlarımızı meclise taşımak istiyoruz."