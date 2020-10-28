ABD'de başkanlık seçimleri öncesi anketlerde son durum
ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine 6 gün kala ulusal çaptaki anketlerde, eski Başkan Yardımcısı ve Demokrat Başkan Adayı Joe Biden, rakibi mevcut Başkan Cumhuriyetçi Donald Trump'ın 7,2 puan önünde görünüyor.
ABD'de başkanlık seçimlerine son 6 gün kaldı ve ülkede seçmenler, gerek posta yoluyla gerek oy kullanma merkezlerine giderek oylarını kullanmaya başladı.
Siyasi analiz sitesi "Real Clear Politics"in derlediği güncel anketlere göre, yapılan birçok ulusal anketin ortalaması alındığında Biden'ın, Trump'ın 7,2 puan önünde olduğu görülüyor. Pazartesi günkü anketlerde Biden'ın 7,9 puan önde olduğu dikkate alındığında, Trump'ın rakibi ile arayı kapattığı görülüyor.
SEÇİMİN KADERİNİ "SALINCAK EYALETLER" BELİRLEYECEK
Ülkedeki seçimlerin kaderini, her dönem Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında gidip gelen ve "salıncak eyalet (swing state)" olarak nitelendirilen eyaletler belirleyecek.
En kritik eyaletlerin başında gelen Florida'da, Biden 26 Ekim Pazartesi günü Trump'ın 1,5 puan önündeyken, bugün bakıldığında Trump'ın rakibine karşı 0,4 puan avantaj elde ettiği görülüyor.
Pennsylvania'da pazartesi günkü anketlerde, Trump'ın 5,3 puan önünde olan Biden'ın şu anda 3,8 puan üstünlüğü bulunuyor.
Ayrıca pazartesi günü Biden'ın 1,2 puan önde olduğu Kuzey Carolina'da fark 0,7'ye gerilerken, Arizona'da Biden 2,4 puan üstünlüğünü korudu.
Anketlere göre Biden, Michigan ve Wisconsin'de arayı açmayı sürdürüyor. Biden, pazartesi günü 8,1 puan önde olduğu Michigan'da şu anda 8,7, 5,4 puan önde olduğu Wisconsin'de ise şu anda 7,8 puan önde.
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