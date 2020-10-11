ABD'de Covid-19'dan ölenlerin sayısı artıyor
Koronavirüs nedeniyle ABD'de can kaybı giderek artıyor. Salgın kaynaklı ölenlerin sayısı 219 bin 300'e yükseldi.
ABD, Covid-19 salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 50 bin 742 artışla 7 milyon 949 bin 351'e çıktı. Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 582 artarak 219 bin 300'e ulaştı.
NEW YORK İLK SIRADA
Ülkede iyileşenlerin sayısı 5 milyon 90 bini, yapılan test sayısı da 117 milyon 631 bini geçti.
Eyaletlere bakıldığında 852 bin 666 vakayla California listenin başında bulunuyor. Bunu 832 bin 928 vakayla Teksas ve 728 bin 921 vakayla Florida takip ediyor.
Ölü sayısında ise New York eyaleti, 33 bin 377 can kaybıyla ilk sırada yer aldı.
En Çok Okunan Haberler
- Onedio'dan yoğun bakımdaki Muhittin Böcek'e hakaret
- Hatay'daki yangın bölgesinde maden projesi yapılacak!
- Suudi Arabistan ambargosuna tepki
- Soylu'dan tarikatlara ilişkin açıklama
- Bank Asya’dan Diyanet’e transfer
- Minik kalbi dayanmadı
- Davutoğlu’ndan ‘kripto FETÖ’cülük’ ve ekonomi çıkışı
- Canan Kaftancıoğlu'ndan sert Hakan Bayrakçı açıklaması
- Acı haberi Fahrettin Koca verdi: 'Hayatını kaybetti...'
- CHP'li Salıcı'dan çok konuşulacak FETÖ açıklaması
Video Haberler
- Göçmenlere işkence yapıp, ailelerine gönderdiler
- Oğlu vahşice öldürülen annenin feryadı yürek dağladı
- Balıkçı teknesindeki mucize kurtuluş kamerada
- Polisten avukata küfür kamerada
- Yanan evine koşmaya çalışan kadını görevliler zor tuttu
- Salgın ne zaman bitecek? Bilim Kurulu üyesi tarih verdi
- Gece kulübüne polis baskını! Ceza yağdı
- Embesil sürüsü dedi, sosyal medyada gündem oldu
- Manisa'da trafikte tepki çeken görüntüler
- Swinger partisine katılıp çiftleri dolandırdı
En Çok Okunan Haberler
- Onedio'dan yoğun bakımdaki Muhittin Böcek'e hakaret
- Hatay'daki yangın bölgesinde maden projesi yapılacak!
- Suudi Arabistan ambargosuna tepki
- Soylu'dan tarikatlara ilişkin açıklama
- Bank Asya’dan Diyanet’e transfer
- Minik kalbi dayanmadı
- Davutoğlu’ndan ‘kripto FETÖ’cülük’ ve ekonomi çıkışı
- Canan Kaftancıoğlu'ndan sert Hakan Bayrakçı açıklaması
- Acı haberi Fahrettin Koca verdi: 'Hayatını kaybetti...'
- CHP'li Salıcı'dan çok konuşulacak FETÖ açıklaması