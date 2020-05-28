ABD'de George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan eylemlerde bir kişi yaşamını yitirdi

28 Mayıs 2020 Perşembe, 15:18

ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde George Floyd isimli siyah Amerikalının gözaltına alınırken öldürülmesi sonrası başlayan protestoların ikinci gününde, geç saatlere kadar polisle göstericiler çatıştı. Bazı işyerleri yağmalandı.

Çıkan olaylarda bir kişinin daha silahla vurularak öldürüldüğü açıklandı.

Göstericiler, George Floyd'u öldüren polis memuru Derek Chauvin'in tutuklanmasını talep ediyor.

Salı günü göstericiler, yine 46 yaşındaki George Floyd'un öldürüldüğü sokakta toplandı. Ardından da Üçüncü Bölge isimli polis merkezine doğru bir grup yürüyüşe geçti.

Burada polis araçlarına graffiti boyaları ile çizim yapıldı. Bazı protestocular binaya taş attı. Kalabalık sık sık "Eller yukarı! Ateş etme!" sloganı attı.

Binanın çatısındaki polisler, göstericileri dağıtmak için biber gazı ile müdahale etti.

Havanın kararması ile protestolar kente yayıldı, birçok işyerine zarar verilirken, George Floyd'un öldürülmesi nedeniyle işlerine son verilen dört eski polis memurunun çalıştığı Üçüncü Bölge polis merkezinin hemen karşısındaki bir işyeri ateşe verildi.

Kentteki bazı dükkanlar yağmalanırken, bir kişinin bu sırada silahla vurularak öldürüldüğü açıklandı.

Polis gece geç saatlerde yaptığı açıklamada, bir dükkan sahibinin olayla ilgili gözaltında olduğunu duyurdu.

Açıklama yapan Minnesota Emniyet sözcüsü John Elder, "Bugün gerçekleşen gösteriler, dün gecekine hiç benzemiyordu" diyerek yağma olaylarını gündeme getirdi.

Minnesota Valisi Tim Walz de şiddet olaylarına tolerans gösterilmeyeceğini ifade eden bir paylaşımda bulundu.

Minneapolis kenti Belediye Başkanı Mayor Jacob Frey ise George Floyd'un boynuna basan polis memurunun tutuklanması gerektiğini ifade etti ve "Bunu siz ya da ben yapsak çoktan hapisteydik. Buna verecek iyi bir cevabım yok" dedi.