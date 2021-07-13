ABD’de göle bırakılan Japon balıkları 'aşırı büyüdü'
ABD'de rastgele su yollarına ve göletlere bırakılan Japon balıkları, aşırı büyüklüğe ulaşınca bölge halkını korku sardı. İstilacı türlere dönüşen Japon balıklarıyla ilgili sosyal medyadan duyuru yapan yetkililer, balıkların göllere bırakılmaması çağrısında bulundu.
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Burnsville şehrinde göle bırakılan Japon balıkları 'aşırı büyüdü'. Şehrin sosyal medya hesabından, yakın zamanda şehirdeki Keller Gölü'nde bulunan aşırı büyümüş Japon balıklarının fotoğrafları paylaşıldı.
'DÜŞÜNDÜĞÜNÜZDEN DAHA FAZLA BÜYÜYORLAR'
Halka balıkları göllere bırakmama çağrısı yapılan açıklamada, "Lütfen evcil Japon balığınızı göletlere ve göllere bırakmayın! Düşündüğünüzden daha fazla büyüyorlar, dip sedimentlerini bozarak ve bitkileri sökerek düşük su kalitesine neden oluyorlar. Bu büyük Japon balıkları grubu yakın zamanda Keller Gölü'nde bulundu" ifadelerine yer verildi.
'İSTİLACI BİR TÜRE DÖNÜŞÜYOR'
Uzmanlar, bu balığa zarar vermek istemeyen ama ona evinde bakmaktan vazgeçen evcil hayvan sahiplerinin, istemeden de olsa doğaya zarar verdiklerini söylüyor. Washington Post'ta yer alan habere göre tatlı sularda serbest bırakılan akvaryum balıkları, zararsız bir evcil hayvandan istilacı bir türe dönüşüyor. Bu balıklar yeni çevrelerine girdiğinde hızla çoğalabiliyor ve yerli türleri geride bırakarak onların doğal yaşam alanlarını yok edebiliyor.
SOSYAL MEDYADAN ÇAĞRI
ABD’de Burnsville şehri sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, bir gölde bulunan ‘aşırı büyümüş’ Japon balıklarının fotoğrafları paylaşılarak, halka, Japon balıklarının aşırı büyüyerek gölün ekosistemine zarar verdiği gerekçesiyle balıkları göllere bırakmamaları çağrısında bulunuldu.
Burnsville sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Lütfen evcil Japon balığınızı göletlere ve göllere bırakmayın! Düşündüğünüzden daha fazla büyüyorlar, dip sedimentlerini bozarak ve bitkileri sökerek düşük su kalitesine neden oluyorlar. Bu büyük Japon balıkları grubu yakın zamanda Keller Gölü’nde bulundu” ifadelerine yer verildi.
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