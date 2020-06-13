ABD'de İlk kez koronavirüslü bir vakaya çift taraflı akciğer nakli gerçekleştirildi
ABD'de bir koronavirüs hastasına ilk kez çift taraflı akciğer nakli yapıldı. Operasyon, Çin ve Avrupa'daki örneklerinin ardından dünyada üçüncü kez gerçekleşti.
Chicago’daki Northwestern Memorial Hastanesi’nde koronavirüs nedeniyle tedavi gören 20’li yaşlarındaki adı açıklanmayan kadın, 6 hafta boyunca solunum cihazına bağlı yaşadı. Akciğerdeki hasarın geri dönüşü olmadığını tespit eden Dr. Ankit Bharat ve ekibi hastaya çift taraflı akciğer nakli yaptı.
NAKİL OLMASA YAŞAYAMAZDI
Sözcü'de yer alan habere göre, ülkede ilk kez yapılan operasyonla ilgili basına demeç veren Bharat, “Hastamızın durumu stabil. Her gün yavaş yavaş ilerleme kaydediyor. Önünde uzun bir yol var ama tamamen iyileşeceğine inancımız tam. Dün kendisini gördüğümde bana gülümsedi ve ‘Benden vazgeçmediğiniz için teşekkür ederim’ dedi. Eğer nakil olmasaydı hayatta kalamazdı” ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Demet Akalın’ın Mihriban yorumu alay konusu oldu
- Bu hastalığa dikkat! Hasta sayısı kontrolsüz artıyor
- Emre Kınay o görüntüler sonrası ilk kez konuştu!
- İyi karpuz nasıl ayırt edilir? İşte yanıtı
- Fransa'da polis sokağa döküldü
- Ümraniye'de korku dolu anlar! Mahalleli sokağa döküldü
- Halk otobüsünde dehşet anları!
- Yer: Erciyes Dağı... Görenleri şaşkına çevirdi
- İBB'den tarihi proje: Ecdat yadigarlarını kurtaracağız
- Sivas'ta feci kaza: 2, ölü, 2 yaralı