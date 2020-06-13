ABD'de İlk kez koronavirüslü bir vakaya çift taraflı akciğer nakli gerçekleştirildi

13 Haziran 2020 Cumartesi, 12:22

Chicago’daki Northwestern Memorial Hastanesi’nde koronavirüs nedeniyle tedavi gören 20’li yaşlarındaki adı açıklanmayan kadın, 6 hafta boyunca solunum cihazına bağlı yaşadı. Akciğerdeki hasarın geri dönüşü olmadığını tespit eden Dr. Ankit Bharat ve ekibi hastaya çift taraflı akciğer nakli yaptı.

NAKİL OLMASA YAŞAYAMAZDI

Sözcü'de yer alan habere göre, ülkede ilk kez yapılan operasyonla ilgili basına demeç veren Bharat, “Hastamızın durumu stabil. Her gün yavaş yavaş ilerleme kaydediyor. Önünde uzun bir yol var ama tamamen iyileşeceğine inancımız tam. Dün kendisini gördüğümde bana gülümsedi ve ‘Benden vazgeçmediğiniz için teşekkür ederim’ dedi. Eğer nakil olmasaydı hayatta kalamazdı” ifadelerini kullandı.