ABD’de polis tarafından öldürülen Brooks’un otopsi raporundan çıkan sonuç ‘cinayet’

15 Haziran 2020 Pazartesi, 16:22

ABD’de polis tarafından vurularak öldürülen 27 yaşındaki Rayshard Brooks hakkındaki otopsi raporu tamamladı. Olay rapora da cinayet olarak geçti.

Geçen Cuma günü yaşanan olayda, Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentinde polis aldığı ihbar üzerine bir fast-food restoranına ait park alanına gitmiş ve olay yerinden kaçmak isteyen Brooks’u vurarak öldürmüştü.

Birgün'ün NY Times’tan aktardığı habere göre Brooks, polise direndiği sırada şok tabancası ile vuruldu. Ardından polisin elindeki şok tabancasını alarak, olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Polis ise Brooks’u kaçtığı sırada vurarak öldürdü.

Cinayetin ardından Atlanta Emniyet Müdürü Erika Shields istifa etti; Brooks'u öldüren polis ise kovuldu. Olay yerinde bulunan diğer polis ise açığa alındı.

Brooks'un ölümünün ardından Atlanta'da kitlesel protestolar düzenlendi. ABD’liler, George Floyd eylemlerinde olduğu gibi, ülkedeki sistematik ırkçılığa ve polis şiddetine tepki gösterdi.

Polis ise ‘olayın yaşandığı restoranı yaktığı’ iddiasıyla maskeli, beyaz bir kadının fotoğraflarını yayınlayarak bu kişinin bulunması için 10 bin dolar ödül koydu.