ABD'de polis vahşeti: Şüpheliyi boğarak öldürdü
ABD’nin Minneapolis eyaletinde dolandırıcılık suçuyla yakalanan bir kişinin ensesine dizi ile bastıran polis, şahsı nefessiz bıraktı.
Yerde yüzüstü yatan adamın defalarca “Nefes alamıyorum” sözlerine aldırış etmeyen polis, şüphelinin üstüne tüm gücüyle yüklendi.
Polisin bu hareketi sonrası şüphelinin solunum yolları tıkandı. Minneapolis yetkilileri, gözaltına alınan kişinin daha sonra ‘tıbbi problemden' dolayı öldüğünü açıkladı.
Öte yandan yaşanan dehşet kameralara da yansıdı. Görüntülerde adamın bir süre sonra hareket etmediği görülüyor.
İsmi açıklamayan şüphelinin Hennepin bölgesinde tıbbi merkeze kaldırıldığı ve daha sonra vefat ettiği belirtildi. FBI yaptığı açıklamada, polislerin görevden uzaklaştırıldıklarını ve soruşturmanın sürdüğünü belirtti.
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