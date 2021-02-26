ABD’den Ermenistan ordusuna uyarı
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerini siyasete “müdahale etmemeleri” konusunda uyardı.
Dağlık Karabağ’da Azerbaycan ile 44 gün süren savaşta ağır yenilgiye uğrayan Ermenistan’da, ordu yayımladığı bildiri ile Başbakan Nikol Paşinyan’ın ve hükümetin istifasını istemişti. Paşinyan, ordunun bu isteğini darbe olarak nitelendirmiş, Ermeni halkını Cumhuriyet Meydanı’na davet etmişti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price gazetecilere verdiği demeçte, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerini siyasete “müdahale etmemeleri” konusunda uyararak, “Tüm tarafları tedbirli olmaya ve herhangi şiddet içeren eylemden kaçınmaya çağırıyoruz” dedi.
Price, "Devletlerin silahlı kuvvetlerinin iç siyasete müdahale etmemesi gerektiği şeklindeki temel demokratik ilkeyi tüm taraflara hatırlatıyoruz" ifadelerini kullandı.
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