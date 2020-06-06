ABD’den tanıdık çıkış: Dış güçler

06 Haziran 2020 Cumartesi, 06:00

ABD’de George Floyd’un beyaz bir polis memuru tarafından öldürülmesinin ardından eylemler onuncu gününde sürerken Adalet Bakanı William Barr, ülkenin dört bir yanını saran protestolardaki şiddet olaylarında “yabancı aktörlerin” rolü olduğunu öne sürdü.

Barr, “Yabancı çıkar gruplarının” ve Antifa gibi gruplarla ilişkili olan “aşırılık yanlısı ajitatörlerin” toplumdaki ayrışmayı derinleştirme amacı güttüğünü savundu. ABD Adalet Bakanı, şimdiye dek şiddet olaylarıyla ilgili olarak 51 kişinin gözaltına alındığını ifade etti. Floyd için ilk cenaze töreni dün düzenlendi.

Yaşamını yitirdiği Minneapolis kentindeki North Central Üniversitesi kampusunda düzenlenen törene, Floyd’un aile yakınları, arkadaşları ve bölge sakinleri ile birlikte, dini ve siyasi liderler de katıldı.

Floyd’un tabutunun bulunduğu cenaze arabası tören binasına yaklaşırken Minneapolis Polis Şefi Medaria Arradondo ve Komiser Yardımcısı Dave O’Conner dizüstü çökerek saygı duruşunda bulundu.

Törende, Floyd’un gözaltına alınırken yerde yatırıldığı süreye tekabül eden 8 dakika 46 saniye boyunca saygı duruşunda bulunuldu.

‘NEFES ALAMADIK...’

Törende konuşan insan hakları aktivisti Al Sharpton ise Martin Luther King Jr’ın, 28 Ağustos 1963’te meşhur “I Have a Dream” (Bir Hayalim Var) konuşmasını gerçekleştirdiği yürüyüşün yapıldığı tarihe atıfla 28 Ağustos’ta Washington’da yürüyüş düzenlenmesini istedi. Sharpton, “George Floyd’un hikâyesi siyahların hikâyesi.

401 yıl öncesinden bu yana olmayı istediğimiz ve hayal ettiğimiz kişi olamamamızın sebebi, dizinizi boğazımızdan çekmemeniz. Bizi gönderdiğiniz imkânları kısıtlı okullardan daha iyisini hak edecek kadar akıllıydık. Ama dizinizi boğazımızdan çekmediniz” dedi. “Tıpkı George gibi nefessiz kaldık diye tüm dünyada yürüdük. Akciğerlerimizde sorun var diye değil, diziniz boğazımızda diye nefes alamadık. Sizden iyilik falan istemiyoruz.

Üzerimizden inin yeter. George adına artık ayağa kalkıp ‘dizinizi boğazımızdan çekin’ deme zamanı” ifadelerini kullandı. Floyd için bir sonraki resmi tören bugün doğum yeri olan Kuzey Carolina eyaletinin Raeford kentinde düzenlenecek. 9 Haziran’da ise Houston’da yapılacak törenin ardından toprağa verilecek.

TRUMP’A DAVA

Öte yandan ABD’deki insan hakları örgütleri, Trump hakkında dava açtı. New York merkezli ACLU dahil, çeşitli insan hakları örgütleri, Trump’ın elinde İncil’le fotoğraf çektirebilmek için Beyaz Saray’ın önündeki Lafayette Meydanı’nda bulunan barışçıl protestocuları polis müdahalesiyle dağıttırarak göstericilerin anayasal haklarını ihlal ettiğini savundu. Afganistan’daki Amerikan güçlerinin eski komutanı emekli Orgeneral John Allen da Trump’ı dini siyasete alet etmekle suçladı. New York ve Washington başta olmak üzere çok sayıda bölgede protestolar önceki gün, dün de devam etti.