ABD'den Türkiye sınırındaki cihatçı gruba operasyon
ABD, Suriye’nin Türkiye sınırındaki cihatçı gruba yönelik İnsansız Hava Aracı ile saldırı düzenledi. Saldırıda, Heyet Tahrir Şam grubuna bağlı en az 17 kişinin öldüğü iddia edildi.
ABD, Suriye’nin Türkiye sınırındaki Cakara köyünde toplantı halinde olan cihatçı bir gruba dün İHA saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Rami Abdülrahman, saldırıda beşi sivil olmak üzere en az 17 kişinin öldüğünü bildirdi. Gözlemevi, saldırının Cakara'da grubun bir tarlada kurulan çadırda akşam yemeği yerken düzenlendiğini, ölen cihatçılardan 11'inin komutan düzeyinde olduğunu açıkladı.
Toplantıya katılanların Heyet Tahrir Şam'a muhalif kesimden olduğunu ve Rusya ile Türkiye arasında varılan anlaşmaları reddettiğini kaydeden Abdülrahman, bazılarının HTŞ'den kopan ve El Kaide'ye yakınlığıyla bilinen Huraseddin (Din Muhafızları) örgütüne yakın olduğunun bilindiğini söyledi.
YÖNETİCİLERİN TOPLANTISI OLDUĞU İDDİA EDİLDİ
DW Türkçe’nin haberine göre, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, "ABD güçleri İdlib yakınlarında Suriye'deki El Kaide'ye bağlı bir grubun üst düzey yöneticilerinin toplantısına saldırı düzenledi" denildi.
CENTCOM Sözcüsü Beth Riordan ayrıca "Suriye'deki El Kaide liderlerinin ortadan kaldırılması terör örgütünün ABD vatandaşlarını, partnerlerimizi ve masum sivilleri tehdit eden küresel saldırılar düzenleme kabiliyetini sekteye uğratacaktır" açıklamasında bulundu.
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