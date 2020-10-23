ABD’li Küresel Medya Kuruluşu’ndan 'Türkiye basın özgürlüğü' göndermeli hata mesajı

ABD Küresel Medya Ajansı'nın (US Agency For Global Media, USAGM) internet sitesinde yapılan hatalı aramalarda, "404! Üzgünüz, aradığınız gibi bir sayfa yok. Tıpkı Türkiye'de basın özgürlüğü olmaması gibi" şeklinde uyarı veriyor.

cumhuriyet.com.tr
23 Ekim 2020 Cuma, 12:32
ABD’li Küresel Medya Kuruluşu’ndan 'Türkiye basın özgürlüğü' göndermeli hata mesajı
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Voice of America (VOA), Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) ve Radio Free Asia (RFA adlı kuruşları çatısı altında toplayan kurumun sitesinde yanlış aramalar yapıldığında, "Üzgünüz. Aradığınız sayfa bulunmamaktadır. Tıpkı Türkiye'de basın özgürlüğünün olmaması gibi" ifadesi beliriyor.

Independent Türkçe'nin haberine göre, bu uyarıda verilen ülke adıysa Suriye, Rusya, İran, Çin, Irak, Afganistan, Küba, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kazakistan, Katar, Nijerya ve Kuzey Kore gibi basın özgürlüğü açısından eleştirilen ülkeler arasında anlık olarak değişiyor.

Kurumun sitesinde ayrıca, "Basın Özgürlüğü" başlığı altında, medyanın "özgür" ya da "kısmen özgür" olarak nitelendirildiği ülkelerle, "özgür değil" şeklinde tanımlandığı ülkelerde haritalı olarak yer aldı.


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