ABD'li oyuncu Sharon Stone: "Büyükannem kapıyı kilitler, büyükbabam bizi istismar ederdi"
Oyuncu Sharon Stone, yaşadıklarını kaleme aldığı 'The Beauty of Livig Twice' kitabında, yıllar önce ablasıyla birlikte büyükbabalarının cinsel istismarına maruz kaldıklarını anlattı. Ünlü yıldız, "Büyükannem bizi odaya kilitler, büyükbabam da istismar ederdi" dedi.
Dünyaca ünlü ABD’li oyuncu Sharon Stone, hatıralarını
anlattığı 'The Beauty of Living Twice' adlı kitabında, yıllar sonar bir
istismar itirafında bulundu. Küçük yaşlarda büyükbabasının cinsel istismarına
maruz kaldığını yazan ünlü yıldız, büyükbabasının cenazesinde yaşadıklarını da anlattı.
"ÖLDÜĞÜNDEN
EMİN OLMAK İÇİN TABUTUNU DÜRTTÜM"
Stone, büyükannesinin de kendisi ve ablası Kelly'yi
büyükbabalarıyla bir odaya kilitleyerek istismara zemin hazırladığını öne
sürdü. Sharon Stone'un büyükbabası Clarence Lawson, ünlü yıldız 14 yaşındayken
yaşamını yitirmişti. Stone, kitabında, büyükbabasının öldüğünden emin olmak
için tabutunda onu dürttüğünü söyledi. Stone, yazdıklarında, büyükbabasının
artık hayatta olmamasından 'tuhaf bir tatmin duyduğunu' da belirtti.
"ROL
ARKADAŞIMLA BİRLİKTE OLMAK İÇİN ZORLADILAR"
Sharon Stone, daha önce de kendisini şöhrete kavuşturan Temel İçgüdü (Basic Instinct) filminin yapımcıları ve yönetmeniyle ilgili benzer şikayetlerde bulunmuştu. Stone, yapımcı Harvey Weinstein'ın kadınlara yönelik tacizlerine karşı Hollywood'da başlatılan #Metoo hareketine de katıldı. Sharon Stone, adını vermediği bir yapımcının, filmdeki rol arkadaşıyla gerçek hayatta da cinsel birliktelik yaşaması konusunda kendisine baskı yaptığını da anlattı.
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