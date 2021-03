ABD'li oyuncu Sharon Stone: "Büyükannem kapıyı kilitler, büyükbabam bizi istismar ederdi"

31 Mart 2021 Çarşamba, 10:35

Dünyaca ünlü ABD’li oyuncu Sharon Stone, hatıralarını anlattığı 'The Beauty of Living Twice' adlı kitabında, yıllar sonar bir istismar itirafında bulundu. Küçük yaşlarda büyükbabasının cinsel istismarına maruz kaldığını yazan ünlü yıldız, büyükbabasının cenazesinde yaşadıklarını da anlattı.

"ÖLDÜĞÜNDEN EMİN OLMAK İÇİN TABUTUNU DÜRTTÜM"

Stone, büyükannesinin de kendisi ve ablası Kelly'yi büyükbabalarıyla bir odaya kilitleyerek istismara zemin hazırladığını öne sürdü. Sharon Stone'un büyükbabası Clarence Lawson, ünlü yıldız 14 yaşındayken yaşamını yitirmişti. Stone, kitabında, büyükbabasının öldüğünden emin olmak için tabutunda onu dürttüğünü söyledi. Stone, yazdıklarında, büyükbabasının artık hayatta olmamasından 'tuhaf bir tatmin duyduğunu' da belirtti.

"ROL ARKADAŞIMLA BİRLİKTE OLMAK İÇİN ZORLADILAR"

Sharon Stone, daha önce de kendisini şöhrete kavuşturan Temel İçgüdü (Basic Instinct) filminin yapımcıları ve yönetmeniyle ilgili benzer şikayetlerde bulunmuştu. Stone, yapımcı Harvey Weinstein'ın kadınlara yönelik tacizlerine karşı Hollywood'da başlatılan #Metoo hareketine de katıldı. Sharon Stone, adını vermediği bir yapımcının, filmdeki rol arkadaşıyla gerçek hayatta da cinsel birliktelik yaşaması konusunda kendisine baskı yaptığını da anlattı.