ABD'li senatörlerden Trump'ın azil davasına onay

10 Şubat 2021 Çarşamba, 10:28

ABD Senatosu ilk kez eski bir başkanın azil davasını 56-44 oyla onayladı. Avukatların, Trump için öne sürdüğü Beyaz Saray'dan ayrıldığı 20 Ocak itibarıyla Senato'nun yetki alanından çıktığı iddiasını Senoto reddetti.

Ancak Trump'ın mahkum edilmesi için gereken oy sayısına ulaşılması zor gözüküyor.

Yalnızca 6 Cumhuriyetçi Senatör Demokratları destekleyecek oyu kullanırken mahkumiyet kararı almak için senatonun üçte ikisinin desteği gerektiğinden en az 17 Cumhuriyetçi senatörün Demokratların yanında yer alması gerekiyor.