ABD'li senatörlerden Trump'ın azil davasına onay
ABD'de eski Başkan Donald Trump'ın ikinci azil davasında bir sonraki aşamaya geçilmesi kabul edildi. Mahkum edilmesi için gereken oy sayısına ulaşılması ise zor gözüküyor.
ABD Senatosu ilk kez eski bir başkanın azil davasını 56-44 oyla onayladı. Avukatların, Trump için öne sürdüğü Beyaz Saray'dan ayrıldığı 20 Ocak itibarıyla Senato'nun yetki alanından çıktığı iddiasını Senoto reddetti.
Ancak Trump'ın mahkum edilmesi için gereken oy sayısına ulaşılması zor gözüküyor.
Yalnızca 6 Cumhuriyetçi Senatör Demokratları destekleyecek oyu kullanırken mahkumiyet kararı almak için senatonun üçte ikisinin desteği gerektiğinden en az 17 Cumhuriyetçi senatörün Demokratların yanında yer alması gerekiyor.
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