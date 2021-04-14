ABD'nin en büyük dolandırıcılarından Bernie Madoff yaşamını yitirdi

ABD'nin en büyük mali dolandırıcısı olarak kabul edilen Bernie Madoff'un cezaevinde hayatını kaybettiği açıklandı.

DHA
14 Nisan 2021 Çarşamba, 16:54
ABD'nin en büyük dolandırıcılarından Bernie Madoff yaşamını yitirdi
Abone Ol google-news

Tarihteki en büyük saadet zinciri kurduğu için hüküm giyen Bernie Madoff'un federal bir hapishanede öldüğü açıklandı.

Madoff'un Kuzey Carolina, Butner'daki Federal Tıp Merkezinde doğal nedenlerden yaşamını yitirdiği bildirildi.

Geçtiğimiz yıl, avukatları Covid-19 salgını nedeniyle 82 yaşındaki Madoff'u hapisten çıkarmak için dava açmış, talep reddedilmişti.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler