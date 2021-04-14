ABD'nin en büyük dolandırıcılarından Bernie Madoff yaşamını yitirdi

14 Nisan 2021 Çarşamba, 16:54

Tarihteki en büyük saadet zinciri kurduğu için hüküm giyen Bernie Madoff'un federal bir hapishanede öldüğü açıklandı.



Madoff'un Kuzey Carolina, Butner'daki Federal Tıp Merkezinde doğal nedenlerden yaşamını yitirdiği bildirildi.

Geçtiğimiz yıl, avukatları Covid-19 salgını nedeniyle 82 yaşındaki Madoff'u hapisten çıkarmak için dava açmış, talep reddedilmişti.