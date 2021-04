Abdullah Avcı: Üzgünüm, yaptığımız her şey boşa gitti

21 Nisan 2021 Çarşamba, 22:03

Galatasaray maçını değerlendirmesi istenen Abdullah Avcı, "Bir çok sinirliyim, iki çok üzgünüm. ... Geçen hafta 95, bu hafta 95. 4 puan kaybettik. Yaptığımız her şeyi çöpe attık. Oyunun tamamında üstün oynayan, rakibe fırsat vermeyen, her şey elinin altındayken puan kaybediyorsun. Her şeyi doğru yapabilirsin ama anları doğru oynayacaksın. Geçen hafta orta sahada faul yapmıyoruz o bize gol oluyor. Bu hafta faul yapmamız gereken yerde faul yapıyoruz ve gol yiyoruz. Şampiyon olmak için futbolda anları doğru oynamalısın" dedi.



Son 5 maçta rakiplerin sana üstünlüğü olmadan hepsinin berabere bittiğini kaydeden Avcı, "Geçen hafta ve bu haftaki kayıplar. Bu konuda sinirliyim, üzgünüm. Detaylarla anı kaçırıyorlar. Futbol bir akıl oyunudur, kahramanlık oyunu değil. Bu kadar emek verdiğin çok iyi şeyler yaptığın parça parça hesaplarığın oyunu eline almışsın ve puan kaybediyorsun. Şampiyon olmak için anları iyi değerlendireceksin. Trabzonspor forması ağırdır. Mazisi önemli başarılarla doludur. Bu sene geriden geldik yakalamak için fırsat yakaladık. Ama değerlendiremedik. Oyunun büyük bölümünden memunum ama anları doğru oynamadığımız için kızgınım" diye konuştu.





Yedikleri golle ilgi tepkisini sürdüren Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Yediğimiz golün değişikliklerle alakası yok. Bu bir detaydır. Muslera'dan uzun top geldi. Luyindama santrfordaydı. Stoperin kafaya çıkmayacak orada. Çalışıyoruz. Zincir bu, mekanizma böyledir. Rakip şut atıyor, araya adam sokmayacaksın. Stoperin kafaya çıkıyor hata, ardından faul yaptırıyorsun, hata. Hata hata hata.... 94 dakika her şey elinin altında. Oyunun gerçeklerini ve güzelliklerini yaparken oyunun anlarını doğru yapacaksın" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.