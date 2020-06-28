Abdüllatif Şener'den Erdoğan'a: Uzatma al onu ordan

28 Haziran 2020 Pazar, 18:24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 20 Eylül 2019'da Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla, hakkındaki yolsuzluk iddiaları sonrası 2013'te bakanlık görevinden istifa eden Avrupa Birliği eski Bakanı Egemen Bağış, Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliği görevine atandı.

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Twitter üzerinden Erdoğan'a seslenerek şu ifadeleri kullandı:

''Egemen Bağış aklıma geldikçe içim yanıyor! Kur’an ayetleriyle dalga geçti, Erdoğan O’nu ödüllendirdi. Önce Saraya danışman aldı, sonra büyükelçi yaptı. İşte bu yapılmaz. Gayretullah’a dokunur! Dokunur be Reis! Uzatma al onu ordan!''

“BAKARA MAKARA…”

17 Aralık yolsuzluk operasyonuna adı karışan 4 bakandan birisi olan Bağış, tapelere yansıyan ‘Bakara-makara’ konuşması ile hafızalara kazındı. Bağış 25 Aralık 2013 tarihli kabine revizyonu ile görevini Mevlüt Çavuşoğlu’na devretti.

YÜCE DİVAN OYLAMASINDAKİ POZU GÜNDEM OLMUŞTU

Egemen Bağış ve adı 17 Aralık sürecindeki yolsuzluk iddialarına karışan bakanlar; Erdoğan Bayraktar, Muammer Güler ve Zafer Çağlayan hakkındaki gensoru oylaması ise 20 Ocak 2015’te yapıldı.

Oylamada Çağlayan, Güler, Bağış ve Bayraktar hakkında Yüce Divan’a göndermeme kararı çıktı. Oylama sırasında Egemen Bağış’ın verdiği poz ise uzun süre kamuoyunun gündemini meşgul etti.