Aboubakar şov yaptı, Beşiktaş umutlandı
Beşiktaş’a dönen ve eski formunu yakalayarak Süper Lig’de adından söz ettirmek isteyen Vincent Aboubakar milli arada performansıyla göz doldurdu.
Sezon başı Beşiktaş’a dönen ve eski formunu yakalayarak Süper Lig’de adından söz ettirmek isteyen Vincent Aboubakar milli arada performansıyla göz doldurdu. Afrika Uluslar Kupası eleme maçında Mozambik’e konuk olan Kamerun’un rakibini 2-0 mağlup ettiği maçta açılışı yapan Aboubakar galibiyette önemli bir rol oynadı. 4-1 biten ilk maçta da 2 gol atan yıldız golcü son 2 karşılaşmada 3 kez ağları havalandırarak geri dönüş sinyali verdi.
F GRUBUNDA LİDER
Kamerun’a galibiyeti getiren goller 26. dakikada Vincent Aboubakar ve 73. dakikada Serge Tabekou’dan geldi. Mozambik’te Reginaldo 22. dakikada penaltı kaçırdı. Bu sonuçla birlikte Kamerun gruptaki puanını 10’a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Mozambik ise 4 maç sonunda 4 puanda kaldı.
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