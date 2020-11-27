AC/DC’nin 'Power Up' albümü 18 ülkede bir numaraya yükseldi
AC/DC'nin yeni albümü "Power Up", 18 ülkede listelerde ilk sıraya yükseldi.
1973 yılında kurulan rock müziğin efsane gruplarından AC/DC'nin, 6 yılın ardından çıkardığı "Power Up" adlı albüm, 18 ülkede listelerde ilk sıraya yükseldi.
AC/DC’nin 17. albümü "Power Up", Avustralya, Avusturya, Belçika, Kanada, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Yeni Zelanda, Norveç, Portekiz, İspanya, İsveç, İsviçre, İngiltere ve ABD’de listelerde bir numaraya yükseldi.
Grup, 2017'de geçirdiği ağır demansın ardından yaşamını yitiren gitarist Malcolm Young'a adanan 12 şarkılık albüm için prodüktör Brendan O'Brien ile stüdyoya girmişti.
AC/DC ayrıca, 13-15 Kasım arasında İstanbul Park'ta düzenlenen "Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020" için de kendi şarkılarından oluşan 47 parçalık bir çalma listesi hazırlamıştı.
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