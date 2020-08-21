Açık havada klasik müzik keyfi!

21 Ağustos 2020 Cuma, 06:00

Pandemi başladığından beri bütün kültür sanat etkinlikleri çevrimiçi, evde pijamayla oturup Berlin Filarmoni dinliyorsun. Ama bir yere kadar. İşte Çarşamba gecesi Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda uslu çocuklar gibi, bir koltuk boşluk bırakarak oturmuş ve maskelerini sıkı sıkı takmış en az iki bin kişi, büyük bir özlemle klasik müzik konseri izledik!

İBB’nin katkılarıyla İKSV’nin düzenlediği, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve solist olarak Vikingur Olafsson’nun piyanosuyla eşlik ettiği konser müzikalite açısından değerlendirmek, haddim değil, ama etkinlik açısından o kadar heyecan verici, o kadar mutlu ediciydi ki!

Özellikle Lale Kart üyelerinin akın ettiği konserde şef de solist de çok heyecanlı. İkisi de çok genç. İkisi de böyle bir gecede böyle bir topluluğa, epeydir bir ilk olarak müzik yapmaktan ötürü coşkulu. Açık hava çok uzun zamandır ilk kez klasik müzik dinleyicisine açılıyor.

Kenan Doğulu, Sertab Erener gibi sanatçılar çoktan konser verdi bile, önümüzde Yıldız Tilbe’nin büyük ilgiyle beklenen ve rekor sayıda olacak konserleri var. Ama bir de Borusan Filarmoni oldu ki çok severek dinler İstanbul izleyicisi kendilerini, önceki akşam da açık havayı doldurarak gösterdi bu ilgiyi.

Yeni normal bu, tabii en kötüsü ne zaman olacak, yeni kısıtlamalar başlayınca. Genelgeye göre 65 yaş üstü, sizi koruyoruz gerekçesiyle yine eve kapatılacak. Gece sokağa çıkamayacak. Klasik müzik dinleyicisi de 65 yaş ve üstü, onlar gidemeyecek olduktan sonra konser vermişsin kime ne?