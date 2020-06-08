Adalar Belediyesi'ne pompalı tüfekle saldırı

08 Haziran 2020 Pazartesi, 10:01

Adalar Belediyesi'nin binası sabah saatlerinde saldırgan bir şahıs tarafından kurşunlandı. Büyükada'da sabah saatlerinde yaşanan olayda, Adalar Belediyesi'ne pompalı tüfekle gelen 71 yaşındaki M.Ş. adlı şahıs, evinin suyunun kesildiği gerekçesiyle belediye binasına doğru ateş açtı.

Olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadı. Nüfus kaydı Rize'de bulunan silahlı saldırgan polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

'NEDENİ KAÇAK YAPIYA SU BAĞLATAMAMASI'

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yaşanan olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kaftancıoğlu yaptığı açıklamada, "Adalar Belediyesine yapılan saldırının sebebi kişinin suyunun kesilmesi değil, kendisine ait olmayan bir araziye kaçak olarak yaptığı yere su bağlatamamasıdır.." ifadelerini kullandı.





Adalar Belediyesine yapılan saldırının sebebi kişinin suyunun kesilmesi değil, kendisine ait olmayan bir araziye kaçak olarak yaptığı yere su bağlatamamasıdır.. https://t.co/zgejWbDBVt — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) June 8, 2020



