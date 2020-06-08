Adalar Belediyesi'ne pompalı tüfekle saldırı
Adalar Belediyesi'nin binası sabah saatlerinde saldırgan bir şahıs tarafından kurşunlandı. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs gözaltına alındı.
Adalar Belediyesi'nin binası sabah saatlerinde saldırgan bir şahıs tarafından kurşunlandı. Büyükada'da sabah saatlerinde yaşanan olayda, Adalar Belediyesi'ne pompalı tüfekle gelen 71 yaşındaki M.Ş. adlı şahıs, evinin suyunun kesildiği gerekçesiyle belediye binasına doğru ateş açtı.
Olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadı. Nüfus kaydı Rize'de bulunan silahlı saldırgan polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
'NEDENİ KAÇAK YAPIYA SU BAĞLATAMAMASI'
Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yaşanan olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Kaftancıoğlu yaptığı açıklamada, "Adalar Belediyesine yapılan saldırının sebebi kişinin suyunun kesilmesi değil, kendisine ait olmayan bir araziye kaçak olarak yaptığı yere su bağlatamamasıdır.." ifadelerini kullandı.
Adalar Belediyesine yapılan saldırının sebebi kişinin suyunun kesilmesi değil, kendisine ait olmayan bir araziye kaçak olarak yaptığı yere su bağlatamamasıdır.. https://t.co/zgejWbDBVt— Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) June 8, 2020
Video Haberler
- İngiltere'de köle tüccarının heykeli yıkıldı
- Tarlaları baraj altında kalan köylüler arazi bekliyor
- Bunun adı vahşet! Görüntüleri sosyal medyada paylaştı
- İlk kez böyle görüntülendi!
- Polisi üstünden atan at, protestocuların arasına daldı
- Sahilde sosyal mesafeli deniz keyfi
- Erdoğan'ın aslanları görüntülendi
- Halinden memnun yurttaş sosyal medyada olay oldu
- Annesinin gözleri önünde levyelerle öldüresiye dövdüler!
- Madonna koltuk değnekleriyle George Floyd eylemlerinde