Adalet Bakanı Gül'den 'e-duruşma' açıklaması

31 Ağustos 2020 Pazartesi, 11:37

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklaması şöyle;

Yeni adli yıl, hak ve hürriyetlerin teminatı olan hukuk devleti ilkesini daha da güçlendirme yılı olacaktır. Yeni adli yıl, test süreci başarıyla devam eden e-duruşmanın pilot olarak uygulanıp yaygınlaştırılacağı bir dönem de olacaktır. Bütün bu reform adımlarının temelindeki amacımız vatandaşımızın memnuniyeti, adalet hizmetlerinin milletimizin layık olduğu yüksek standartlarda sunulmasıdır.