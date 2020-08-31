Adalet Bakanı Gül'den 'e-duruşma' açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den "Yeni adli yıl, test süreci başarıyla devam eden e-duruşmanın pilot olarak uygulanıp yaygınlaştırılacağı bir dönem de olacaktır" açıklaması geldi.

DHA
31 Ağustos 2020 Pazartesi, 11:37
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklaması şöyle;

Yeni adli yıl, hak ve hürriyetlerin teminatı olan hukuk devleti ilkesini daha da güçlendirme yılı olacaktır. Yeni adli yıl, test süreci başarıyla devam eden e-duruşmanın pilot olarak uygulanıp yaygınlaştırılacağı bir dönem de olacaktır. Bütün bu reform adımlarının temelindeki amacımız vatandaşımızın memnuniyeti, adalet hizmetlerinin milletimizin layık olduğu yüksek standartlarda sunulmasıdır.


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