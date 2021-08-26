Adana'da Alevilerin evleri işaretlendi

26 Ağustos 2021 Perşembe, 12:10

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Adana Seyhan’da Alevilerin evlerinin işaretlenmesini Meclis gündemine taşıdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na yazılı önerge veren Bulut, “Seyhan’a bağlı Uçak Mahallesi'ndeki bir sokakta yaşayan Alevi yurttaşların evlerinin duvarına sprey boya ile çarpı işareti konulurken bir evin duvarına hem çarpı hem kızılbaş yazılmıştır” dedi.

Bu provokasyonun kabul edilemez olduğunu belirten Bulut, "etnik farklılıkların, inanç farklılıklarının kadim Anadolu kültürünün en büyük zenginliği olduğunu belirterek, ülkemizde, geçmişte mezhepsel provokasyonlardan kaynaklı büyük acılar yaşandığını" hatırlattı.

CHP’li Bulut, “Çorum, Maraş ve Sivas hâlâ belleklerimizde. Alevi yurttaşlarımızın evine çarpı konması büyük bir provokasyondur. Alevi yurttaşlarımızın evlerini işaretleyerek yapılan bu insanlık dışı olayı kınıyorum. Kirli ve karanlık ellerin Adana’yı karıştırmasına müsaade etmeyeceğiz. Sorumluların hemen bulunması için emniyet yetkililerini acilen göreve çağırıyorum. Alevi yurttaşlarımızı da sağduyulu olmaya davet ediyorum. Bu olayın takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

'ÖNLEM ALINMALI'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yanıtlanmak üzere konuyla ilgili TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren Bulut, şu soruları yöneltti:

-Türkiye genelinde bugüne kadar Alevi vatandaşların evlerinin işaretlendiği kaç olay yaşanmıştır? -Bu olaylar hangi illerimizde yaşanmıştır? -Önergenin yanıtlandığı tarihe kadar Alevi vatandaşlarının evlerini işaretleyen kişilerden kaçı yakalanmıştır? Bu kişilerden kaçı ceza almıştır? -Adana’da yaşanılan saldırının ardından hangi işlemler yapılmıştır? -Bölgede bir daha aynı saldırıların yaşanmaması için herhangi bir önlem alınmış mıdır?

- Kaynak: Duvar