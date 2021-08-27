Adana'da kameralara yansıyan cinayet: Eski sevgilisinin arkadaşını öldürdü
Adana’da bir kişi, eski sevgilisiyle arkadaş olan şahsı tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı. Olayla ilgili zanlılar adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre olay, 28 Temmuz günü Anadolu Mahallesi'nde gece meydana geldi. İddiaya göre, otomobilden ateş açılması sonucu Fevzi Atmaca (24) ve Halil Doğru (21) vuruldu. Bu anlar saniye saniye görüntülendi. Ateş açan şahıslar geldikleri otomobil ile kaçıp izlerini kaybettirdi. Yaralılar ise Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Fevzi Atmaca yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Halil Doğru ise tedavisinin ardından taburcu oldu.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Polis, otomobilin plakasından aracın kiralık olduğunu ve içindeki zanlıların Mahsum A. (23) ile Ekrem T. olduğunu tespit eti. Ekipler, yaptığı çalışma sonunda zanlıların Mersin’de olduğunu belirledi. Bunun üzerine polis, Mersin’deki adrese baskın yaparak iki zanlıyı da yakaladı. Evde yapılan aramada ise 2 ruhsatsız tabanca, 20 gram esrar ile 3 cep telefonu ele geçirildi. Emniyete getirilen zanlılardan Mahsum A.'nın cinayeti işlediğini kabul ederek, “Fevzi benim eski sevgilimle birlikteymiş bunu öğrenince aramızda husumet başladı. Daha öncede onlar bize ateş etti, benim arkadaşlarım yaralandı. O gün de ben otomobil ile gidip ona ateş ettim öldürdüm” dediği öne sürüldü.
Zanlı, olayda kullandığı tabancayı Ziyapaşa Mahallesi'nde bir parka sakladığını söyledi. Polis, bu bilgi üzerine parkta yaptığı aramada tabancayı buldu. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
Video Haberler
- İş insanının el ve ayaklarını bağlayarak gasp ettiler
- İstanbul'da skandal olay! Kameraya böyle yakalandı
- İstanbul'da yüksek sesli müzik kavgası
- Berkin Elvan'ın annesine polisten tepki çeken sözler
- Ege'de Türk balıkçılara taşlı saldırı
- Trenin makinistine el sallayıp durdurmaya çalıştı
- JASAT ekibini şoke eden olay
- Restoranda çalışan garson, aşçıları vurdu: 2 yaralı
- Kask takmayan motosikletli hayatını kaybetti
- Düğünde oynayan teyzeyi görenler şaştı kaldı
En Çok Okunan Haberler
- Seren Serengil'den Gülben Ergen'e dikkat çeken sözler
- 400'den fazla erkeğin toplu tacizine uğradı!
- Gülben Ergen'den 'korona' paylaşımı düzeltmesi
- Maçoğlu: Kaymakam üzerimize yürüdü
- Manisa'da işçilerin olduğu araçta kaza: 4 ölü, 6 yaralı
- Anadolu insanı asla böyle değildi
- Selin Ciğerci'den Deniz Akkaya için yeni hamle
- Erdoğan, Taliban'ın teklifini açıkladı
- Erdoğan ve Bahçeli'nin bu fotoğrafına dikkat çeken yorum
- Türk yetkililer 'havalimanı' kararını açıkladı