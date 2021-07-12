Hatay’da kadın cinayeti: Uzman çavuş tarafından öldürüldü

12 Temmuz 2021 Pazartesi, 07:05

Hatay'ın Samandağ ilçesinde uzman çavuş olarak görev yapan D.E.O, iddiaya göre, Atatürk Mahallesi’nde kız arkadaşı olduğu belirtilen D.A.’yı evinde tabanca ile vurdu. Uzman çavuş, daha sonra aynı silahla kendini başından vurarak intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve giren polisler D.E.O. ve D.A.’ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Olayın meydana geldiği evde Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı. İncelemenin ardından iki kişinin cansız bedeni Samandağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Meydana gelen olayın nedeninin ortaya çıkması için başlatılan soruşturmanın çok yönlü devam ettiği öğrenildi.



