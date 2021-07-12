Hatay’da kadın cinayeti: Uzman çavuş tarafından öldürüldü
Hatay’ın Samandağ ilçesinde iddiaya göre bir uzman çavuş, kız arkadaşı olduğu belirtilen kadını vurarak öldürdü, ardından aynı silahla intihar etti.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde uzman çavuş olarak görev yapan D.E.O, iddiaya göre, Atatürk Mahallesi’nde kız arkadaşı olduğu belirtilen D.A.’yı evinde tabanca ile vurdu. Uzman çavuş, daha sonra aynı silahla kendini başından vurarak intihar etti.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve giren polisler D.E.O. ve D.A.’ın cansız bedeniyle karşılaştı.
Olayın meydana geldiği evde Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı. İncelemenin ardından iki kişinin cansız bedeni Samandağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Meydana gelen olayın nedeninin ortaya çıkması için başlatılan soruşturmanın çok yönlü devam ettiği öğrenildi.
İlgili Haberler
- Kadın cinayetinde ırkçılık kılıfı
- Ankara'da kadın cinayeti: Önce işkence yaptı, sonra öldürdü!
- Kadın cinayetleri ile gündeme gelen gelecekteki hayat indirimi nedir?
- Soylu ‘kadın cinayetlerine’ ilişkin konuştu: Ben hepsinin sorumlusuyum
- Meclis komisyonunda kadın cinayetlerini önlemeye bir türlü sıra gelmiyor
Video Haberler
- Artvin'de Off Road yarışları nefes kesti
- Aracın çocuğa çarpma anı kamerada
- Balıkesir'in Edremit ilçesinde domuzlar Kazdağları'ndan
- Doktor ile başhekim yardımcısı yumruk yumruğa kavga etti
- Araçlarla akın ediyorlar.... Yollar ana baba günü
- 'Türkiye'de bir ilk' diyerek paylaştı
- Antalya'da kaydedildi! Görenleri şaşkına çevirdi
- Canlı yayında çarpıcı anketi açıkladı
- Soylu'ya ilişkin canlı yayında çarpıcı iddia!
- Çok konuşulacak Bahçeli videosu
En Çok Okunan Haberler
- Türkiye'de Delta varyantı nedeniyle ilk yasak geldi!
- Simide zam!
- Cumhur İttifakı'nda 'çözüm süreci' krizi
- 14 bin maaş alan kaymakamın 9 bin TL'lik ayakkabısı
- Sedat Peker'den yeni 'Süleyman Soylu' paylaşımları
- AKP ve MHP'nin oyları son 6 ayda eridi
- Ağaç kesme tartışmasında oğlunu öldürdü
- Kayseri'de 'sarıkız örümceği' tedirginliği
- Sağıroğlu'ndan kendisini hedef alan Hilal Kaplan'a tepki
- Trabzonspor’un eski başkanından Güneş’e sert sözler