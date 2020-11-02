ADOB, 'Türk Besteciler Gecesi'ne hazırlanıyor

02 Kasım 2020 Pazartesi, 16:31

Genç bestecilerden Onur Arınç Duran, Orhan Veli Özbayrak, Yalçın Tura, Ahmet Adnan Saygun, Melahat İsmailova, Cem İdiz, Turgay Erdener ve İlhan Baran gibi önemli bestecilerin notalarıyla; soprano Selva Erdener ve Mehlika Karadeniz Bilgin, mezzo soprano Nihan İnan, tenor Ünüşan Kuloğlu, bas Şafak Güç, keman Doğukan Keskin ve viyolonsel Mehmet Berkem Bursal dinleyiciyle buluşacak.

Piyanist Melahat İsmailova'nın eşlik ettiği Gülümden Alev Karaman anlatımıyla 4 Kasım Çarşamba günü saat 20.00'de Opera Sahnesi'nde gerçekleşecek konser; sanatın iyileştirici gücünü başkentlilerle buluşturmayı hedefliyor.