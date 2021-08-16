Afganistan'dan dehşet verici görüntüler: Uçağa tutunup kaçmaya çalışanlar düşerek can verdi

16 Ağustos 2021 Pazartesi, 13:42

Kabil'in Taliban'ın eline geçmesinin ardından havalimanındaki kalabalık kısa sürede çoğaldı, izdiham çıktı. İddiaya göre, bazı Afganlar askeri uçaklara da binmeye çalıştı. Havalimanında görevli bulunan ABD askerleri ise havaya ateş açtı.

ATEŞ AÇILDI

ABD'li bir yetkili havalimanındaki kalabalığın kontrolden çıktığını belirterek, "kaosu yatıştırmak için" ateş açıldığını söyledi.

5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Binlerce kişinin akın ettiği ve piste çıktığı Kabil Havalimanı'nda en az 5 kişi yaşamını yitirdi.

İKİ KİŞİ UÇAKTAN DÜŞTÜ

İran’ın resmi medya kuruluşlarından Tehran Times, ''Kabil’den ayrılan bir uçağın tekerleklerine kendilerini bağlayan iki kişi trajik bir şekilde düşerek can verdi” ifadesini kullandı.

Görüntüler ile ilgili daha fazla detay paylaşılmazken, bu iki kişinin yaşamını yitirdiği öne sürüldü.