Afganistan'dan kaçan Cumhurbaşkanı Gani'den ilk açıklama

15 Ağustos 2021 Pazar, 23:48

Afganistan'da 34 vilayetten 31'inde kontrolü ele geçiren Taliban'ın ilerleyişi sürerken, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Tacikistan'a gitmek üzere başkent Kabil'den ayrıldı. Ülkeyi terk etmesinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden ilk kez açıklama yapan Gani, kaçma nedenlerini anlattı.



Sözlerine "Sevgili yurttaşlar" diye başlayan Gani, "Bugün zor bir seçimle karşılaştım. Ya saraya girmek isteyen silahlı Taliban ile yüzleşmeliyim ya da son 20 yıldır hayatımı onu korumaya ve beslemeye adadığım ülkeyi terk etmeliyim" dedi.

"GİTMESEYDİM ŞEHİRDE İNSANİ FELAKET YAŞANACAKTI"

Ülkeden ayrılmaması halinde çok sayıda kişinin hayatını kaybedeceğine dikkat çeken Gani, Kabil'in harap olacağına ve 6 milyonluk şehirde büyük bir insani felaket yaşanacağını ifade etti. "Taliban, beni devirmek için tüm Kabil'e ve Kabil halkına kanlı bir saldırı düzenlemeye hazır olduklarını açıkça belirtmişti" ifadelerini kullanan Gani, "Kan dökülmesini önlemek için ayrılmaya karar verdim" ifadelerini kullandı.

"KABA KUVVET MEŞRUİYET KAZANDIRMAZ"

Gani, "Taliban kılıç ve silah yargısını kazandı ve şimdi yurttaşlarının onurunu, mülkünü ve benliğini korumaktan sorumlu" ifadelerini kullanarak, tarihte kaba kuvvetin kimseye meşruiyet kazandırmadığına dikkat çekti.

"TALİBAN ARTIK YENİ BİR SINAVLA KARŞI KARŞIYA"

Taliban artık yeni bir tarihi sınavla karşı karşıya olduğunu ifade eden Gani, "Ya Afganistan'ın adını ve onurunu koruyacak ya da başka yerlere ve ağlara öncelik verecek. Birçok insan ve pek çok tabaka korku içinde ve geleceğe inancı yok" şeklinde konuştu.Gani ayrıca, Afganistan halkına her zaman hizmet etmeye devam edeceğini açıkladı.

TALİBAN'IN ÜLKEYE HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı. Anlaşma yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair bir hüküm getirmedi. Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, son bir ayda da vilayet merkezlerini hızla ele geçirdi. Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, kenar mahallelere girmeye başlarken hükümete yönetimi ve başkenti barışçıl şekilde devir çağrıları yapmıştı. Cumhurbaşkanı Eşref Gani akşam saatlerine doğru ülkeyi terk etmişti.

