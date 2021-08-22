Afganistan’ın eski İletişim Bakanı’nın Almanya’da kurye olduğu ortaya çıktı

22 Ağustos 2021 Pazar, 15:04

Afganistan'ın eski İletişim Bakanı olduğu ifade edilen Sayed Ahmad Shah Sadaat'ın Almanya'nın Leipzig kentinde Lieferando şirketi için halihazırda kuryelik yaptığı öne sürüldü.

Yerel basın kuruluşu Leipziger Volkszeitung'a konuştuğu belirtilen Sadaat'ın, "Şu an basit bir hayat yaşıyorum" dediği aktarıldı.

KABİNEDE YER ALDI

Sadaat'ın 2018'e kadar, Taliban'ın başkent Kabil'in kontrolünü ele geçirmesinin ardından ülkeyi terk eden Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin kabinesinde yer aldığı belirtildi.

RND'nin (RedaktionsNetzwerk Deutschland) bildirdiğine göreyse Sadaat'ın görevlerinden biri kırsal nüfus için cep telefonu ağını genişletmekti. Haberde eski bakanın, Gani hükümetinin kendisini 2020'de istifaya zorladığını iddia ettiği belirtiliyor.

TELEKOM’DA ÇALIŞMAK İSTEMİŞ

İddiaya göre hükümet üyeleri Taliban'ın ilerlemesi nedeniyle bir çıkış stratejisi hazırlamıştı. Stratejinin hazırlanması için bakanlıklardan bütçe aktarıldığı ve iletişim bakanlığının da bunlar arasında yer aldığı ifade edildi. Haberde Sadaat'ın düzenlemelere direndiğini söylediği aktarılıyor.

Kaynak: Sputnik Türkçe