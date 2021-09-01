AFP duyurdu: Kabil Havalimanı’yla ilgili kritik gelişme
AFP haber ajansı, bir Katar jetinin havalimanının işletilmesini görüşmek üzere Kabil'e indiğini bildirdi.
Cihatçı Taliban örgütünün Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından, havalimanı işletmesinin kimler tarafından devralınacağı tartışma konusu olmuştu.
Türkiye de havalimanı işletmesine talip olduğunu pek çok platformda dile getirmişti. AFP, Katar'a ait bir jetin, havalimanının yeniden işler hale getirilmesini görüşmek üzere teknik bir ekiple Kabil'e indiğini duyurdu.
AFP’ye konuşan bir kaynak, "Havalimanının işletilmesi ve güvenliği konuları üzerinde yapılan görüşmeler devam ediyor" dedi.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Kabil Havalimanı'nın işler ve açık halde kalması konusunda Türkiye ve Katar ile çalıştıklarını söylemişti.
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