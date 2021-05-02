Ağabeyi, annesi ve babasını 9 gün içerisinde koronavirüsten kaybetti
Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan Metin Karataş (48), annesi, babası ve ağabeyini 9 gün içinde koronavirüse kurban verdi.
Silifke Nüfus Müdürlüğü’nde memur olarak görev yapan Metin Karataş’ın lise öğrencisi oğlu Abdulkadir Karataş, bir süre önce Erdemli ilçesindeki dedesi Mustafa Karataş’ı ziyaret etti. Abdülkadir Karataş, Silifke’ye döndükten sonra hastalık belirtisi gösterince yaptırdığı test pozitif çıktı. Silifke Devlet Hastanesi’nde bir süre tedavi altına alınan Karataş, hastalığı yenmeyi başararak taburcu oldu.
Karataş iyileştikten sonra babası Metin Karataş, koronavirüse yakalandı. Mersin Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan Metin Karataş, 23 Nisan'da yaşamını yitirdi.
ANNE VE BABASI DA HAYATINI KAYBETTİ
Oğulları Metin Karataş’ın cenazesinden bir gün sonra Kamile Karataş (74) ile eşi Mustafa Karataş (75), hastalık belirtisi gösterip fenalaşınca Mersin Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kamile Karataş, 24 Nisan günü hayatını kaybetti.
Dün de Mustafa Karataş yaşamını yitirdi.
Çiftin cenazesi, oğulları Metin Karataş'ın Erdemli Alata Mezarlığı’ndaki kabri yanına gözyaşları arasında toprağa verildi.
'LÜTFEN ÇOK DİKKATLİ OLSUNLAR'
Ailesinden 3 kişiyi 9 gün içerisinde koronavirüsten kaybeden Yusuf Karataş, "İnsanlarımız lütfen çok dikkatli olsunlar. Gerekli olmadığı sürece dışarı çıkmasınlar. Benim yaşadığım acıları yaşamasınlar" sözleriyle yurttaşları uyardı.
İlgili Haberler
- 10 yaşındaki Emir'in acı ölümü
- Bursa'da sır ölüm... 34 gündür aranıyordu, arabanın bagajında cesedi bulundu
- Polis çevirdi, kendini ve arkadaşını araca kilitledi
Video Haberler
- CHP'li ismin kanını donduran görüntüler
- CHP'li isim paylaştı: Akkuyu'daki işçilere 1 Mayıs yok
- TÜRK-İŞ Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı
- Şiddeti görüntüleyen muhabire, polis 'genelge var' dedi
- Karamollaoğlu'nun AKP ile ittifak şartı
- İmamoğlu'ndan videolu 1 Mayıs mesajı
- En kötü ihtimalle Türkiye'deyim dedi, tepki yağdı
- Bombacılar Habertürk TV yayında: Tam dibimizdeymiş!
- Kütahya'da iki TIR çarpıştı: 2 ölü
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker: Dünyayı ateşe vereceğim
- İşte son seçim anketi: AKP tarihinde bir ilk!
- Tartışma yaratan 'PCR' testi kararı
- Eski vekil için çarpıcı iddialar
- O genel müdür görevden alındı
- IŞİD soruları yanıtsız
- Bilim Kurulu üyesi 'rahatlama' için tarih verdi
- Köylüler tesadüfen keşfetti
- ''Hamdolsun ağır sayılabilecek yaralama cereyan etmedi''
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu açıkladı