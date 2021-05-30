Ağrı Doğubeyazıt'tan acı haber! Bir asker şehit oldu

30 Mayıs 2021 Pazar, 03:22

İçişleri Bakanlığı, "Ağrı-Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Eren-15 Operasyonunda çıkan çatışmada bir kahraman jandarma personelimiz şehit olmuştur" açıklaması yapt.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:





Ağrı-Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Eren-15 Operasyonunda çıkan çatışmada bir kahraman jandarma personelimiz ağır yaralanmış, helikopter ile Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırılmış, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Şehidimize Allah’tan rahmet, aziz millletimize, kederli ailesine ve Jandarmamıza başsağlığı diliyoruz.