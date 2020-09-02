02 Eylül 2020 Çarşamba, 11:17

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ağustosta ihracat yüzde 5.7 azaldı, ithalat yüzde 20,6 artarak 18,8 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı ise yüzde 170 artarak 6,3 milyar dolara çıktı.

Bakanlık tarafından sağlanan diğer veriler şu şekilde;

-ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 85'den yüzde 66,4'e geriledi.

-Ocak-Ağustos dış ticaret açığı yüzde 69,4 artarak 32,9 milyar dolara geriledi.

-Ocak-Ağustos'ta ihracat yüzde 12,8, ithalat yüzde 1.1 geriledi.

-Ağustos'ta altın ithalatı yüzde 338 artarak 4,2 milyar dolara çıktı.