Ahmet Hakan, Demirören Medya’ya ilişkin çıkan iddiaları yalanladı

30 Mayıs 2020 Cumartesi, 20:36

Demirören Grubu'nun artık basılı mecralarda yayın yapmayacağı, Hürriyet, Posta ve Milliyet gibi gazetelerin kapanarak dijitalde devam edeceğine ilişkin ortaya atılan iddiyaya Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'dan açıklama geldi.

Çıkan iddialara Twitter adresi üzerinden cevap veren Ahmet Hakan, “Bunun tek harfi bile doğru değil. Hürriyet, son dönemde artan tirajıyla sektörün öncüsü durumunda. Sanırım bunun rahatsızlığı söz konusu.” dedi.