Ahmet Nur Çebi: Tabii ki müjdelerimiz olacak
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, transfer gündemi hakkında açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'ın şampiyonluk gecesi, Avcılar Beşiktaşlılar derneği tarafından düzenlenen organizasyonla kutlandı. Organizasyona; Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri, taraftarlar ve davetliler katıldı. Çebi, gece öncesinde yaptığı açıklamada "Transfer; bitmeden, imzalar atılmadan bir yöneticinin, başkanın cevap verebileceği bir konu değil. Bu tür şeyler; kulübe, futbolcuya, Beşiktaş'a zarar veriyor. İmzalar atıldığı gün deklare edilir. Bunun dışında biz ve yöneticilerimiz bilgi veremeyiz" ifadelerini kullandı.
"BU SENE ŞAMPİYON OLDUK. TEMENNİMİZ SENEYE DE OLMAK"
Oldukça geniş bir katılımın olduğu şampiyonluk gecesine taraftarların ve davetlilerin meşale gösterisiyle giren Ahmet Nur Çebi, tüm masaları dolaşarak davetlileri selamladı.
Dernek başkanı Selçuk Aydoğan'ın açılış konuşmasından sonra kürsüye gelen başkan Çebi, "Bu sene şampiyon olduk. Temennimiz seneye de olmak. Taraftarlarımıza eğlenin, tadını çıkarın şampiyon sensin dedik. Beşiktaş taraftarı, Beşiktaş'ın kendisidir. Bu değerli camiaya hizmet etmek bizim için şereftir. Abuk şekilde eleştirildiğimiz yerler oluyor. Bu eleştirilerin kimler tarafından yapıldığını şahsen biliyorum. Eski yönetimin, mevcut yönetimi eleştirdiği böyle başka bir dönem olmadı. Seçimden sonra herkes yönetimin etrafında toplanırdı. Yüzde 10'luk bir kısım, trol hesaplarla bize zarar vermeye çalışırken Beşiktaş'a zarar veriyor. Beşiktaş'ı mali anlamda yürür hale getirdik. Stadı yaptılar, ruhsatı almak 7 sene sonra bize nasip oldu. Herkes bu takım küme düşer derken, ben şampiyon olacağız diyenlerdenim. Bir şeye inanmazsanız onu yapma şansınız olmaz" diye konuştu.
Şampiyonluk gecesi; hediye takdimi, fotoğraf çekimi ve sanatçı Ali Altay'ın konseriyle devam etti.
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