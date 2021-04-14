Ahmet Nur Çebi'den Mustafa Cengiz açıklaması
Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme özel açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Siyah-Beyazlı kulübün sponsorluk anlaşmasında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Mustafa Cengiz'in istifası hakkında sorulan soruya Çebi, "Kendisi alınan kararlardan rahatsız olduğunu söyledi ama alınmış bir karar yok. Sayın Başkan'a mesaj attım, Kendisini rahatsız eden kararları sordum ama bir yanıt alamadım" şeklinde konuştu.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in Kulüpler Birliği'nden istifası ve MHK eleştirilerine, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den değerlendirme geldi. Beşiktaş'ın sponsorluk anlaşmasında gündeme dair bilgilendirmeler yapan Çebi, Galatasaray Başkanı ile ilgili gelen sorulara da yanıt verdi.İşte Çebi'nin açıklamaları:
"GALATASARAY'DAN DAHA FAZLA MAĞDURUZ"
"Bir maç kaybedildikten sonra kulüp başkanları kameralar karşısında hakemleri şikayet eder. Bunu zamanında biz de yaptık. Ama hakemlerden canı yanan taraf ise en çok biz olduk. Biz Galatasaray'dan daha fazla mağduruz.
"BANA CEVAP VERMEDİ"
"Kulüpler Birliği'nde alınmış hiçbir karar yok. Kendisi kararlardan şikayetçi ama biz bir karar almadık. Sayın Başkan'a mesaj attım, 'Sayın Başkan hangi kararlardan rahatsızsınız?' diye, ama bana cevap vermedi."
Video Haberler
- Kaftancıoğlu paylaştı: Var, yok, kullanıldı
- CHP'li kadın vekillerden İstanbul Sözleşmesi tepkisi
- Boğaz'ı istila ettiler! Havadan böyle görüntülendi
- CHP'li Altay'tan 'mercedes' tepkisi
- Bağdat Caddesi'ni birbirine kattı!
- CHP'li başkandan polise '128 milyar dolar' tepkisi
- HDP'li vekil TBMM'de fenalaştı
- Beşiktaş'ta beton mikseri 6 katlı binaya çarptı
- Trafikte skandal görüntüler! Drone'a böyle yakalandı
- Anne - kıza 'menemen'li tuzak
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan açıkladı: İşte yeni yasaklar!
- Gerekirse doktor raporu ile görevden alınmalıdır
- İşte kilo vermeye engel olan 5 gıda...
- Kanal İstanbul kimler için ne ifade ediyor?
- İçişleri Bakanlığı'ndan Kısmi Kapanma genelgesi
- CHP afişlerini bakım kim şikayet etmiş
- İllere göre haftalık vaka sayısı haritası açıklandı
- AKP'den 128 milyar dolar nerede sorusuna yanıt
- Yeni yasaklar ne zaman uygulanmaya başlanacak?
- Mehmet Ceyhan'dan Sinovac ve Sputnik V açıklaması