Ahmet Nur Çebi'den Mustafa Cengiz açıklaması

14 Nisan 2021 Çarşamba, 13:41

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Siyah-Beyazlı kulübün sponsorluk anlaşmasında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Mustafa Cengiz'in istifası hakkında sorulan soruya Çebi, "Kendisi alınan kararlardan rahatsız olduğunu söyledi ama alınmış bir karar yok. Sayın Başkan'a mesaj attım, Kendisini rahatsız eden kararları sordum ama bir yanıt alamadım" şeklinde konuştu.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in Kulüpler Birliği'nden istifası ve MHK eleştirilerine, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den değerlendirme geldi. Beşiktaş'ın sponsorluk anlaşmasında gündeme dair bilgilendirmeler yapan Çebi, Galatasaray Başkanı ile ilgili gelen sorulara da yanıt verdi.İşte Çebi'nin açıklamaları:

"GALATASARAY'DAN DAHA FAZLA MAĞDURUZ"

"Bir maç kaybedildikten sonra kulüp başkanları kameralar karşısında hakemleri şikayet eder. Bunu zamanında biz de yaptık. Ama hakemlerden canı yanan taraf ise en çok biz olduk. Biz Galatasaray'dan daha fazla mağduruz.

"BANA CEVAP VERMEDİ"

"Kulüpler Birliği'nde alınmış hiçbir karar yok. Kendisi kararlardan şikayetçi ama biz bir karar almadık. Sayın Başkan'a mesaj attım, 'Sayın Başkan hangi kararlardan rahatsızsınız?' diye, ama bana cevap vermedi."