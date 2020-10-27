AİHM, Kılıçdaroğlu’nu Erdoğan’a karşı haklı buldu
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisi aleyhine açtığı iki davada tazminata mahkum edilmesi ile ilgili yaptığı şikayetini haklı buldu.
AİHM, Erdoğan'ın Türkiye'de açtığı davalar yüzünden para cezasına mahkum olan Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’in yaptığı başvuruda, Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) ifade özgürlüğü hakkının korunmasıyla ilgili 10. maddesinin ihlal ettiğine hükmetti. AİHM kararı gereği Türkiye, Kılıçdaroğlu’na yaklaşık 13 bin Avro tazminat ödeyecek.
Kılıçdaroğlu, 31 Ocak ve 7 Şubat 2012 tarihlerinde partisinin TBMM’deki grup toplantısında Tortum hidroelektrik santralini protesto edenlerle ilgili mahkeme kararı, Deniz Feneri davası ve Uludere ile ilgili yaptığı konuşmalarda Erdoğan’ı eleştirmişti.
Erdoğan’ın açtığı tazminat davaları, “kişilik haklarına yönelik saldırı yapıldığı” gerekçesiyle Kılıçdaroğlu’nun maddi tazminat cezası ödemeye mahkum edilmesiyle sonuçlanmıştı.
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