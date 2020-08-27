Aile Bakanlığı'ndan aşk tavsiyeleri

27 Ağustos 2020 Perşembe, 16:53

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Aile Eğitim Programı kapsamında yayımladığı Aile ve Evlilik Hayatı kitabında aşkın tanımı yapıldı. Bakanlığa göre aşk duygusu ‘içerisinde yer alan en temel bileşenler; sıkı dostluk, tutku ve bağlılık’. Bu aşk duygusunu yok olmaması için ise ‘eşlerin birbirlerine zaman ayırmaları, birbirleriyle iyi arkadaş olabilmeleri, serbest zamanları beraber paylaşma konusunda istekli olmaları, aralarındaki tutkunun ve bağlılığın korunması konusunda istekli ve gayretli olmaları’ gerekiyor.

Bakanlık eşe saygı göstermek için de yapılması gerekenleri sıraladı. Bakanlığa göre eşinize “Seni seviyorum, sen benim için önemlisin” denilmeli, bunun göstermenin yolu olarak hediye ve çiçek alınmalı, sürpriz yapılmalı ve ayrıca ‘ona sarılmalı, el ele tutuşmalı ve koluna girmeli’.

'AŞKIN BİTMESİ BOŞANMA İÇİN SEBEP DEĞİL, ÇOCUKLAR VAR'

Bakanlık “Aşkımız Bitti, Boşanalım mı?” sorusunu ise şöyle yanıtlıyor:

“Günümüzde çiftler aşk duygusunu çabucak tüketmekte ve aşkın bitmesini boşanma sebebi olarak görmektedirler. Oysa eğer evlilikte çocuklar varsa çiftin arasındaki aşkın bitmesi boşanmak için yeterli bir sebep değildir. Pek çok araştırma sonucunda belirlendiğine göre, ilişkiyi bitirme kararı, genellikle çiftin arasındaki sevgi ve aşkın bitmiş olmasına değil, çiftin problem çözme, tartışma ve çatışma çözme becerilerinin eksikliğine bağlı olarak alınan bir karardır. Çiftin problem çözme ve iletişim becerilerini geliştirmeleri aralarında gereksiz kırgınlıkların yaşanmasını önler. Böylece aralarındaki sevgi ve iletişimin korunmasına yardımcı olur.”